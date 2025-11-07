Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hofft, dass Zeugen Hinweise zu zwei gesuchten Tatverdächtigen geben können. F
Die Polizei hofft, dass Zeugen Hinweise zu zwei gesuchten Tatverdächtigen geben können. F Bild: oto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei hofft, dass Zeugen Hinweise zu zwei gesuchten Tatverdächtigen geben können. F
Die Polizei hofft, dass Zeugen Hinweise zu zwei gesuchten Tatverdächtigen geben können. F Bild: oto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau: Drei Jugendliche „kaufen“ vier Fische ohne zu bezahlen
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Passiert ist das am Donnerstag in einem Baumarkt. Ein gestellter Tatverdächtiger drohte mit einem Messer. Zwei Personen werden noch gesucht.

Zwickau.

Drei Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag aus einem Baumarkt an der Leipziger Straße vier Fische im Wert von 24 Euro mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Angestellte folgten ihnen. Als sie die Jugendlichen zur Rede stellen konnten, zückte einer der Tatverdächtigen ein Messer und bedrohte sie. So konnten seine beiden Komplizen wohl mit dem Diebesgut stadteinwärts flüchten, während der Tatverdächtige mit dem Messer zur Mulde rannte, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte des Polizeireviers Zwickau konnten ihn stellen. Es handelte sich um einen 17-Jährigen, der sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten muss. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Tatverdächtigen laufen, heißt es weiter.

Beschreibung der gesuchten Tatverdächtigen

Die beiden anderen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Die weibliche Tatverdächtige ist etwa 1,60 Meter groß und hat lange, dünne, dunkle Haare. Sie trug weite Kleidung. Den männlichen Unbekannten beschrieben die Zeugen als etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle, lockige Haare und trug eine helle Hose und ein blaues Oberteil. Beide sprachen akzentfrei Deutsch.

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen kann, soll sich möglichst im Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 melden. (jarn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
1 min.
Trio verprügelt Vater - Elfjährige Zwickauerin wählt Notruf
Samstagabend kam die Polizei einem elfjährigen Mädchen zu Hilfe.
Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
27.10.2025
2 min.
Auseinandersetzung am Schumannplatz in Zwickau: 24-jähriger Mann mit spitzem Gegenstand schwer verletzt
Die Polizei war am Sonntag auf dem Schumannplatz in Zwickau im Einsatz.
Die Polizei hat kurz nach dem Vorfall am Sonntagabend einen 21-jährigen Tatverdächtigen in einer Straßenbahn vorläufig festgenommen. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
10:00 Uhr
4 min.
Chemnitzer Trio enthüllt: So mutig kämpften sächsische Juden gegen den Nazi-Terror
Haben jahrelang geforscht und recherchiert: Enrico Hilbert, Gabriele und Bertram Seidel, Herausgeber eines Bandes über jüdischen Widerstand und Verweigerung während der NS-Zeit in Sachsen.
Ausgegrenzt, deportiert, vernichtet: Das Schicksal der Juden in Deutschland in der NS-Zeit wird zumeist als Leidensweg ohne Gegenwehr erzählt. Drei Chemnitzer zeigen nun in einem Buch, dass es auch in und aus Sachsen vielfältigen Widerstand gab.
Michael Müller
10:00 Uhr
4 min.
Neuer Rekord: Warum im tiefsten Erzgebirge 100 Menschen eine Tonne Weißkohl zu Sauerkraut machen
Dave Weber ist der Veranstalter für die Sauerkraut-Schaffe in Steinbach.
Schnippeln, Stampfen, Freuen: In Steinbach stellt eine Fangemeinde einmal im Jahr noch echt handgemachtes Sauerkraut her. Die Schaffe hat sich in halb Deutschland herumgesprochen. Was geht da ab?
Jan Oechsner
Mehr Artikel