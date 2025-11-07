Zwickau: Drei Jugendliche „kaufen“ vier Fische ohne zu bezahlen

Passiert ist das am Donnerstag in einem Baumarkt. Ein gestellter Tatverdächtiger drohte mit einem Messer. Zwei Personen werden noch gesucht.

Zwickau. Drei Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag aus einem Baumarkt an der Leipziger Straße vier Fische im Wert von 24 Euro mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Angestellte folgten ihnen. Als sie die Jugendlichen zur Rede stellen konnten, zückte einer der Tatverdächtigen ein Messer und bedrohte sie. So konnten seine beiden Komplizen wohl mit dem Diebesgut stadteinwärts flüchten, während der Tatverdächtige mit dem Messer zur Mulde rannte, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte des Polizeireviers Zwickau konnten ihn stellen. Es handelte sich um einen 17-Jährigen, der sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten muss. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Tatverdächtigen laufen, heißt es weiter.

Beschreibung der gesuchten Tatverdächtigen

Die beiden anderen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Die weibliche Tatverdächtige ist etwa 1,60 Meter groß und hat lange, dünne, dunkle Haare. Sie trug weite Kleidung. Den männlichen Unbekannten beschrieben die Zeugen als etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle, lockige Haare und trug eine helle Hose und ein blaues Oberteil. Beide sprachen akzentfrei Deutsch.

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen kann, soll sich möglichst im Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 melden. (jarn)