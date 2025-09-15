Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei registriert einen dreisten Diebstahl in Neuplanitz. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei registriert einen dreisten Diebstahl in Neuplanitz. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Zwickau: Dreister Dieb packt bei Umzug mit an
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Während der Abwesenheit von Umziehenden hat sich ein Mann nicht nur ein Möbelstück gepackt und war auf und davon.

Zwickau.

Das Sprichwort, dass Gelegenheit Diebe macht, hat sich für Betroffene während eines Umzuges in Neuplanitz bewahrheitet. Laut Polizei stellten Umziehende einige Möbel auf einer Wiese vor dem Ludwig-Krebs-Weg 23 ab. Dabei legte der spätere Geschädigte ein blaues Smartphone auf einen Spiegelschrank und entfernte sich kurz. Eine Zeugin habe gesehen, wie dann ein Mann den Spiegelschrank in Richtung Neuplanitzer Straße wegtrug. Auch das rund 500 Euro teure Handy kam auf diesem Wege abhanden. Die Zeugin beschreibt den Täter als etwa 1,85 Meter groß, kräftig und von dunklerem Teint. Er war mit heller Jeans und ein weißem T-Shirt bekleidet. (reu)

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Nummer 0375 428102 entgegen.

