Zwickau: Dreister Dieb von Polizei ertappt

Am späten Sonntagabend, gegen 22.40 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Zwickauer Ortsteil Schedewitz/Geinitzsiedlung ein Radfahrer auf: In der Nähe des Baumarkts in der Bergmannstraße transportierte er zwei große Säcke mit Blumenerde. Der 67-jährige Deutsche wurde einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann die Säcke...