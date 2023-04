Zwickau: Drogen-Razzia in Eventclub

Über 120 Beante durchsuchten in der Nacht zum Sonntag einen Eventclub in der Talstraße in Zwickau. Ein 25-Jähriger wurde festgenommen.

Es war kurz vor Mitternacht, als die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte: Über 120 Beamte der Kriminalpolizei Zwickau, der Bereitschaftspolizei und des LKA durchsuchten in der Nacht zum Sonntag einen Eventclub an der Talstraße in Zwickau. Bei dem Einsatz handelte es sich um eine Drogen-Razzia. Es war kurz vor Mitternacht, als die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte: Über 120 Beamte der Kriminalpolizei Zwickau, der Bereitschaftspolizei und des LKA durchsuchten in der Nacht zum Sonntag einen Eventclub an der Talstraße in Zwickau. Bei dem Einsatz handelte es sich um eine Drogen-Razzia.