Zwickau: E-Scooter-Fahrer bewaffnet und offenbar unter Drogen

Bei einer Kontrolle in der Nacht zum Freitag haben Polizeibeamte in Zwickau einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand und zudem eine Waffe bei sich trug. Den Angaben zufolge wurde der 27-jährige Deutsche gegen 23.10 Uhr auf dem Poetenweg angehalten und kontrolliert. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest habe positiv auf Cannabis reagiert. Der Rollerfahrer musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Dabei sei aufgefallen, dass der Mann auch einen Teleskopschlagstock in einer Jackentasche stecken hatte, den er in der Öffentlichkeit nicht führen darf. Die Schlagwaffe wurde sichergestellt. Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet. (mib)