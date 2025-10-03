Zwickau-Eckersbach: Erneuerung der Fahrbahndecke der Max-Planck-Straße unterbrochen

Die Baufirma gibt Probleme bei Materiallieferungen an. Die Stadt wurde darüber offenbar im Unklaren gelassen. Straße soll bis Jahresende fertig sein.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Max-Planck-Straße in Zwickau-Eckersbach, die Anfang September begann, ist vorerst gestoppt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Demnach ruhen die Arbeiten zwischen Progreßweg und Diska-Markt seit dem 24. September. Die Baufirma begründete den Stillstand gegenüber dem Tiefbauamt mit Lieferproblemen bei...