Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau-Eckersbach: Erneuerung der Fahrbahndecke der Max-Planck-Straße unterbrochen

Die Bauarbeiten an der Max-Planck-Straße ruhen derzeit. Bild: Ralf Wendland
Die Bauarbeiten an der Max-Planck-Straße ruhen derzeit. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickau-Eckersbach: Erneuerung der Fahrbahndecke der Max-Planck-Straße unterbrochen
Von Frank Dörfelt
Die Baufirma gibt Probleme bei Materiallieferungen an. Die Stadt wurde darüber offenbar im Unklaren gelassen. Straße soll bis Jahresende fertig sein.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Max-Planck-Straße in Zwickau-Eckersbach, die Anfang September begann, ist vorerst gestoppt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Demnach ruhen die Arbeiten zwischen Progreßweg und Diska-Markt seit dem 24. September. Die Baufirma begründete den Stillstand gegenüber dem Tiefbauamt mit Lieferproblemen bei...
