Zwickau ehrt New Yorkerin: Tiffany Poon verbreitet Schumanns Werk als Influencerin

Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau wird am 24. November an die Pianistin Tiffany Poon verliehen. Bereits am 16. November ist sie mit einem Solokonzert im Schumannhaus zu erleben.

