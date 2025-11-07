Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau ehrt New Yorkerin: Tiffany Poon verbreitet Schumanns Werk als Influencerin

Tiffany Poon ist Pianistin. Sie erhält der Robert-Schumann-Preis. 2025.
Bild: Remy Holwick
Tiffany Poon ist Pianistin. Sie erhält der Robert-Schumann-Preis. 2025.
Bild: Remy Holwick
Zwickau
Zwickau ehrt New Yorkerin: Tiffany Poon verbreitet Schumanns Werk als Influencerin
Redakteur
Von Jens Arnold
Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau wird am 24. November an die Pianistin Tiffany Poon verliehen. Bereits am 16. November ist sie mit einem Solokonzert im Schumannhaus zu erleben.

Erstmals wird der Zwickauer Robert-Schumann-Preis für die Verbreitung Robert und Clara Schumanns in den sozialen Medien verliehen und wird an die New Yorker Pianistin Tiffany Poon vergeben. Sie erhält den Preis vor allem für ihre Verbreitung des Werks als Influencerin. Der mit 10.000 EUR dotierte Preis wird am Montag, 24. November, 16 Uhr im...
