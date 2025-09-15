Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwickau: Ein Mann will einem anderen helfen. Dabei wird er von einem Hund gebissen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Die Polizei sucht nach einem Hundebesitzer. Dessen Tier hat zugebissen und einen Rentner verletzt.

Zwickau.

Sein Vorhaben, einem anderen Mann zu helfen, ist einem Rentner zum Verhängnis geworden. Laut Polizei bemerkten Passanten am 14. September bei einem Spaziergang durch den Park hinter der Neuen Welt einen Mann, der auf dem Boden lag. Um ihn herum liefen zwei unangeleinte Hunde. Als sich ein 70-Jähriger näherte, um nach dem Mann zusehen, wurde er von einem der Hunde angegriffen und gebissen. Der Hundehalter verließ dann den Park in Richtung Barbarastraße, obwohl der 70-Jährige ihn auf den Vorfall angesprochen hatte. Nach Zeugenangaben trug der Mann mit den Hunden einen schwarzen Pullover mit roter Aufschrift und sprach gebrochen Deutsch. (reu)

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Nummer 0375 428102 entgegen.

