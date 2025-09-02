Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht in Zwickau nach Einbrechern.
Die Polizei sucht in Zwickau nach Einbrechern. Bild: Symbolfoto: Sören Stache/dpa/Archiv
Zwickau
Zwickau: Einbrecher stehlen Alkohol aus Geschäft
Redakteur
Von Heiko Hößler
Wein, Schnaps und Geld haben die Täter erbeutet. Jetzt ist ihnen die Polizei auf den Fersen.

Unbekannte hatten es bei einem nächtlichen Einbruch im Zwickauer Stadtteil Marienthal auf Alkohol abgesehen Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich in der Nacht zum Montag Zugang zum Innenhof eines Vierseitenhofes an der Marienthaler Straße. Ziel war der Verkaufsraum eines Geschäftes, den sie aufbrachen. Dort stahlen sie Wein,...
