Zwickau: Einbrecher stehlen Alkohol aus Geschäft

Zwickau
Wein, Schnaps und Geld haben die Täter erbeutet. Jetzt ist ihnen die Polizei auf den Fersen.
Unbekannte hatten es bei einem nächtlichen Einbruch im Zwickauer Stadtteil Marienthal auf Alkohol abgesehen Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich in der Nacht zum Montag Zugang zum Innenhof eines Vierseitenhofes an der Marienthaler Straße. Ziel war der Verkaufsraum eines Geschäftes, den sie aufbrachen. Dort stahlen sie Wein,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.