Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Stadtteil Marienthal.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Stadtteil Marienthal. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Stadtteil Marienthal.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Stadtteil Marienthal. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Zwickau
Zwickau: Einbruch im Stadtteil Marienthal
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diebe können in einem Haus Beute machen. Deren Wert geht in die Tausende.

Zwickau.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Kellerräume im Zwickauer Stadtteil Marienthal. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 13. September, 12 Uhr, und Sonntag, 14. September, 7 Uhr. Während dieses Zeitabschnitts hatten es Diebe offenbar auf Beute abgesehen und waren im Bereich der Maxim-Gorki-Straße/Jacobstraße unterwegs gewesen. Laut Polizei drangen der oder die Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen, trotz vorhandener Sicherung, anschließend ein E-Bike der Marke Cube. Das Carbon-Herrenrad vom Modell Stereo Hybrid 140 ist laut Mitteilung rund 5500 Euro wert. (reu)

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Nummer 0375 428102 entgegen.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
1 min.
Diebe haben es in Chemnitz auf Autoräder abgesehen
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf dem Kaßberg.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf dem Kaßberg. Die Beute hat einen Wert von mehr als 5000 Euro.
Uwe Rechtenbach
22:15 Uhr
1 min.
Niederlungwitz: Diebe stehlen nicht nur E-Bikes aus Keller
Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl zweier E-Bikes in Niederlungwitz.
Unbekannte sind in Niederlungwitz in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ihr Interesse galt nicht nur Fahrrädern.
Uwe Rechtenbach
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 9 Bilder
US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach Windsor
13:53 Uhr
3 min.
Frühe emotionale Rückkehr für Hjulmand in Kopenhagens Parken
Kasper Hjulmand freut sich auf eine schnelle Rückkehr in seine Heimat.
Für Kasper Hjulmand steht bereits in seinem zweiten Spiel als Leverkusen-Coach ein ganz spezielles Comeback an. Von Sportchef Simon Rolfes bekommt er früh eine besondere Motivation.
Carsten Lappe, dpa
Mehr Artikel