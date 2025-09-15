Zwickau: Einbruch im Stadtteil Marienthal

Diebe können in einem Haus Beute machen. Deren Wert geht in die Tausende.

Zwickau. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Kellerräume im Zwickauer Stadtteil Marienthal. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 13. September, 12 Uhr, und Sonntag, 14. September, 7 Uhr. Während dieses Zeitabschnitts hatten es Diebe offenbar auf Beute abgesehen und waren im Bereich der Maxim-Gorki-Straße/Jacobstraße unterwegs gewesen. Laut Polizei drangen der oder die Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen, trotz vorhandener Sicherung, anschließend ein E-Bike der Marke Cube. Das Carbon-Herrenrad vom Modell Stereo Hybrid 140 ist laut Mitteilung rund 5500 Euro wert. (reu)

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Nummer 0375 428102 entgegen.