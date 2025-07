Zwickau: Einbruch in Wohnhaus

Nach Einbrüchen in der Region in der vergangenen Woche gibt es nun einen weiteren Fall im Zwickauer Stadtteil Marienthal.

Zwickau.

Einbrecher haben Wertgegenstände aus einer Wohnung im Zwickauer Stadtteil Marienthal gestohlen. Darüber hat die Polizei informiert. Passiert ist der Einbruch bereits am Sonntag zwischen 7 und 9 Uhr. Die bisher unbekannten Täter waren gewaltsam in das Wohnhaus an der Windbergstraße auf Höhe der Julius-Seifert-Straße eingedrungen. Sie haben Gegenstände im Wert von circa 3000 Euro mitgenommen, heißt es. In der vergangenen Woche waren in der Region bereits zwei Wohnungseinbrüche bekannt geworden – in einem Mehrfamilienhaus an der Lothar-Streit-Straße in Zwickau sowie in Fraureuth in eine Wohnung am Fritz-Heckert-Ring. Gesucht werden Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefonnummer 0375 4284480 entgegen. (jarn)