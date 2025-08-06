Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Unfall an der Reichenbacher Straße wurde die Polizei gerufen.
Zu einem Unfall an der Reichenbacher Straße wurde die Polizei gerufen. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Zwickau
Zwickau: Eine Leichtverletzte und zwei abschleppreife Autos
Von Jens Arnold
Zum Unfall kam es nach einem Vorfahrtsfehler, heißt es von der Polizei.

Zwickau.

Eine Leichtverletzte und zwei abschleppreife Fahrzeuge waren das Resultat eines Unfalls am Dienstag in Zwickau. Das sagte Karolin Hemp von der Polizeidirektion. Das war passiert: Eine 65-Jährige befuhr am Vormittag mit ihrem Honda die Reichenbacher Straße stadteinwärts. An einer Ampelkreuzung beabsichtigte sie nach links auf den Maxhütte-Gewerbering abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 80-jährigen Renault-Fahrers, der auf der Reichenbacher Straße in Richtung Lichtentanne fuhr, und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Die 65-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die beiden Fahrzeuge waren mit einem Sachschaden von 10.000 Euro nicht mehr fahrbereit und wurden vom Unfallort abgeschleppt. (jarn)

