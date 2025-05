Zwickau: Einsatz für Feuerwehr in der Nordvorstadt - Anwohner verhindern Schlimmeres

Die Helfer mussten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ausrücken. Sie fuhren zur Freiligrathstraße. Was bisher zum Einsatz bekannt ist.

Ein großes Aufgebot der Feuerwehr war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Nordvorstadt in Zwickau im Einsatz. Konkret an der Freiligrathstraße, die sich zwischen Nordplatz und Lassallestraße befindet. Die Kräfte wurden gegen 1.15 Uhr alarmiert.