Eine Eljährige musste nach einem Unfall in Marienthal ins Krankenhaus. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte/stock.adobe.com
Eine Eljährige musste nach einem Unfall in Marienthal ins Krankenhaus. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte/stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau: Elfjährige bei Suche nach Handy verunglückt
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Ortsteil Marienthal wird ein Mädchen wegen Unachtsamkeit zum Unfallopfer.

Zwickau.

Unachtsamkeit hat eine Elfjährige im Zwickauer Stadtteil Marienthal in einen Unfall verwickelt, bei dem sich das Mädchen verletzte. Wie die Polizei zu dem Unglück mitgeteilt hat, war es am 15. September zur Kollision zwischen dem Mädchen und einem Auto gekommen. Die Elfjährige war zunächst in den Abendstunden unterwegs gewesen. Als sie laut Polizei von der Tankstelle kommend über die Marienthaler Straße gehen wollte, bemerkte das Mädchen plötzlich, dass sie offenbar ihr Handy verloren hatte. Deshalb drehte die Elfjährige um, ohne den Verkehr zu beachten. Eine aus Richtung Stadtmitte kommende 65-Jährige erfasste das Mädchen mit ihrem Peugeot. Die Elfjährige wurde verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. (reu)

