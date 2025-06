Zwickau erhält vorerst keinen Migrationsbeirat – woran ist die Idee gescheitert?

Zugewanderten eine Stimme in der Stadtgesellschaft geben – das ist die Idee hinter einem Migrationsbeirat. Auch Zwickau sollte einen solchen erhalten. Doch die Pläne liegen vorerst auf Eis.

In Afghanistan dürfen Frauen Männern bei der Begrüßung oft nicht die Hand geben, in vielen Ländern gibt es keine Mülltrennung: Wenn Menschen nach Deutschland ziehen, müssen sie sich an neue Regeln gewöhnen. Vielen Zugewanderten fehlen Menschen, die diese Erfahrungen nachvollziehen können, die ihnen eine Stimme geben in der neuen...