Zwickau erhöht Druck: Wasserturm soll neuen Standort finden

Der Wasserturm vom RAW-Gelände soll an den Ringlokschuppen in Zwickau einen neuen Platz erhalten. Nach jahrelangem Stillstand und Verfall des Denkmals gibt es neue Gespräche über den Wiederaufbau.

Die historischen Ringlokschuppen des ehemaligen Bahnbetriebswerks in Zwickau könnten bald Gesellschaft bekommen. Der denkmalgeschützte Wasserturm, 2018 wegen des Neubaus der Justizvollzugsanstalt (JVA) vom Gelände des früheren Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) abgebaut und eingelagert, soll dort einen neuen Standort finden. Das schlagen die...