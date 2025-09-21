Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau erhöht Gebühren für Straßenreinigung: Was Anwohner jetzt wissen müssen

In Zwickau müssen in drei Jahren 34 Millionen Kilometer Straße gekehrt werden.
In Zwickau müssen in drei Jahren 34 Millionen Kilometer Straße gekehrt werden. Bild: Toni Söll/Archiv
In Zwickau müssen in drei Jahren 34 Millionen Kilometer Straße gekehrt werden.
In Zwickau müssen in drei Jahren 34 Millionen Kilometer Straße gekehrt werden. Bild: Toni Söll/Archiv
Zwickau
Zwickau erhöht Gebühren für Straßenreinigung: Was Anwohner jetzt wissen müssen
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gebühren für die Straßenreinigung in Zwickau steigen ab Januar. Grund sind gestiegene Preise für die Kehrleistungen und höhere Personalkosten. Kehren ist dennoch günstiger als anderswo.

Haus- und Grundstücksbesitzer, deren Anwesen an öffentliche Straßen grenzen, müssen ab Januar höhere Gebühren für die Straßenreinigung zahlen. Der Stadtrat soll auf seiner Sitzung am 25. September über die neuen Preise entscheiden. Pro Frontmeter fallen bei einer wöchentlichen Reinigung 1,73 Euro an – bisher waren es 1,32 Euro. Für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
5 min.
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat.
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.
Thomas Reibetanz
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
13:19 Uhr
1 min.
Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Sabine Schott
04.06.2025
1 min.
Straßenreinigung in Zwickauer Innenstadt: Ab 2026 nur noch zweimal pro Woche
Die Kehrmaschinen sind ab dem kommenden Jahr weniger im Einsatz.
Mit geringeren Kehrleistungen sollen 73.000 Euro im Jahr gespart werden. Der Finanzausschuss stimmte dem Vorschlag des Amtes für Umwelt einstimmig zu.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel