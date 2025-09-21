Zwickau erhöht Gebühren für Straßenreinigung: Was Anwohner jetzt wissen müssen

Die Gebühren für die Straßenreinigung in Zwickau steigen ab Januar. Grund sind gestiegene Preise für die Kehrleistungen und höhere Personalkosten. Kehren ist dennoch günstiger als anderswo.

Haus- und Grundstücksbesitzer, deren Anwesen an öffentliche Straßen grenzen, müssen ab Januar höhere Gebühren für die Straßenreinigung zahlen. Der Stadtrat soll auf seiner Sitzung am 25. September über die neuen Preise entscheiden. Pro Frontmeter fallen bei einer wöchentlichen Reinigung 1,73 Euro an – bisher waren es 1,32 Euro. Für...