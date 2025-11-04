Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Reinigen der Stolpersteine - hier am Poetenweg 9 in Zwickau – kann am Sonntag geholfen werden.
Bei Reinigen der Stolpersteine - hier am Poetenweg 9 in Zwickau – kann am Sonntag geholfen werden. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Bei Reinigen der Stolpersteine - hier am Poetenweg 9 in Zwickau – kann am Sonntag geholfen werden.
Bei Reinigen der Stolpersteine - hier am Poetenweg 9 in Zwickau – kann am Sonntag geholfen werden. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Zwickau erinnert am 9. November an Pogromnacht
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Veranstaltungen sind geplant. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, beim Reinigen der Stolpersteine zu helfen.

Am Sonntag, 9. November, gedenkt Zwickau der Ereignisse, die sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 abgespielt haben. In der sogenannten Reichspogromnacht wurden Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen ausgeraubt und zerstört, Menschen verfolgt und verschleppt. Diese Gewaltwelle war weder das erste noch das letzte Zeichen der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:01 Uhr
4 min.
Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris
Luis Díaz (r) erzielt das frühe 1:0 für Bayern.
Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
Klaus Bergmann und Stefan Tabeling, dpa
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
17.09.2025
4 min.
Einst Vorreiter, jetzt Nachzügler: Warum gibt es in Zwickau so wenige Stolpersteine?
Zwei Stolpersteine am Alten Steinweg in Zwickau erinnern an die jüdische Familie Hausmann.
In der Stadt wurde einst der erste Stolperstein Ostdeutschlands verlegt. Doch inzwischen ist Zwickau ins Hintertreffen geraten. Engagierte Einwohner erklären, woran das liegen könnte.
Leona Müller
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
01.11.2025
2 min.
Rewe plant neuen Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet Maxhütte: Zwickauer Stadtverwaltung gibt Widerstand auf
Rewe will den ehemaligen Hammer-Markt abreißen und einen neuen Einkaufsmarkt errichten.
Oberbürgermeisterin Constance Arndt zieht Vorlage gegen Bau des Marktes zurück. BSW-Fraktion sieht Einzelhandelskonzept ausgehebelt. CDU und AfD hätten Vorlage zur Sperre der Pläne abgelehnt.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel