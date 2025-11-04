Zwickau erinnert am 9. November an Pogromnacht

Zwei Veranstaltungen sind geplant. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, beim Reinigen der Stolpersteine zu helfen.

Am Sonntag, 9. November, gedenkt Zwickau der Ereignisse, die sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 abgespielt haben. In der sogenannten Reichspogromnacht wurden Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen ausgeraubt und zerstört, Menschen verfolgt und verschleppt. Diese Gewaltwelle war weder das erste noch das letzte Zeichen der...