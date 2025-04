Zwickau: Erinnerung und Ehre für zwei Crossener

Ein Granitstein im Schulpark des Zwickauer Stadtteils Crossen trägt eine Edelstahlplatte, deren Inschrift an zwei bedeutende Crossener erinnert.

Im Schulpark Crossen steht ein Denkmal, das jetzt offiziell eingeweiht wurde. Mit der Inschrift auf einer Edelstahlplatte, die am Granitstein angebracht ist, wird an zwei bedeutende Männer des Zwickauer Ortsteiles erinnert – an den Papierfabrikanten Christian Gottlieb Leonhardt (1843–1929) sowie den Maler und Grafiker Werner-Hans Schlegel...