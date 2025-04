Zwickau: Fahrer einer Crossmaschine entwischt mit über 100 km/h der Polizei

Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Fahrer geben können.

Zwickau.

Mit 102 Stundenkilometern Geschwindigkeit bei erlaubten 50 hat die Polizei am Sonntag in Zwickau eine weiße Crossmaschine festgestellt – allerdings nicht stoppen können. Im Stadtteil Bockwa fand Am Schmelzbach die Geschwindigkeitskontrolle statt. Kurz vor 13.30 Uhr passierte eine vermutlich männliche Person auf dem Motorrad mit verdrecktem Kennzeichen die Kontrollstelle – beschleunigte und entfernte sich mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h, heißt es. Die Einsatzkräfte hätten die Kontrolle sofort abgebrochen, um den Fahrer zu verfolgen, hätten ihn aber nicht mehr feststellen können. Der Fahrer trug einen olivgrünen Strickpullover, eine Skibrille und einen hellen, aber verdreckten Helm. (jarn)

Zeugentelefon: 0375 428102