Die Polizei nimmt Hinweise zu einer Unfallflucht entgegen. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H/stock
Zwickau
Zwickau: Fahrerflucht am Malsaal-Parkplatz hinterlässt hohen Schaden
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Auf dem Parkplatz „Am Malsaal“ gab es einen Unfall mit Fahrerflucht. Ein VW Sharan wurde erheblich beschädigt. Hinweise könnten entscheidend sein.

Ein geparkter VW Sharan ist am Montag, 9. Februar, auf dem Parkplatz „Am Malsaal“ an der Katharinenstraße in Zwickau von einem unbekannten Fahrer beschädigt worden. Der Unfall passierte zwischen 11.50 und 14.40 Uhr. Am grauen Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß den...
