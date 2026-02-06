Zwickau: Fahrraddiebstahl nach Kellereinbruch

In Marienthal wurden zwei Kellerabteile aufgebrochen. Gestohlen wurde ein Mountainbike. Die Zeugensuche der Polizei läuft.

In Marienthal sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Joliot‑Curie‑Straße/Jacobstraße aufgebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drang eine unbekannte Person zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, in das Gebäude ein. Aus einem der Abteile stahl sie laut Beamten...