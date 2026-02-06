MENÜ
Nach einem Kellereinbruch in Zwickau-Marienthal sucht die Polizei Zeugen.
Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Nach einem Kellereinbruch in Zwickau-Marienthal sucht die Polizei Zeugen.
Nach einem Kellereinbruch in Zwickau-Marienthal sucht die Polizei Zeugen. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Zwickau
Zwickau: Fahrraddiebstahl nach Kellereinbruch
Von Farhad Salmanian
In Marienthal wurden zwei Kellerabteile aufgebrochen. Gestohlen wurde ein Mountainbike. Die Zeugensuche der Polizei läuft.

In Marienthal sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Joliot‑Curie‑Straße/Jacobstraße aufgebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drang eine unbekannte Person zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, in das Gebäude ein. Aus einem der Abteile stahl sie laut Beamten...
