So sieht ein Fatbike aus. In Zwickau wurde jetzt eins gestohlen. Bild: Symbolfoto: Martin Erd/Archiv
So sieht ein Fatbike aus. In Zwickau wurde jetzt eins gestohlen. Bild: Symbolfoto: Martin Erd/Archiv
Zwickau
Zwickau: Fatbike aus Garage gestohlen
Von Jens Arnold
Insgesamt sind drei Garagen im Komplex an der Friedrich-Meyer-Straße aufgebrochen worden.

Zwickau.

In Zwickau sind mehrere Garagen im Garagenkomplex an der Friedrich-Meyer-Straße aufgebrochen worden. Passiert ist das zwischen Dienstag, 16 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr. Darüber hat jetzt Enrico Liebold von der Polizeidirektion informiert. Das ist bekannt: Die unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt in drei Garagen verschafft. Gestohlen wurde ein sogenanntes Fatbike, also ein Fahrrad mit besonders breiten Reifen – Der Wert wird „derzeit mit 350 Euro“ beziffert, sagte Liebold. Außerdem entstand insgesamt etwa 300 Euro Sachschaden. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten oder andere Hinweise geben könnten (Telefon 0375 428102). (jarn)

