  • Zwickau: Feuerwehreinsatz nahe der Innenstadt führt zu Staus und Ausfall der Straßenbahn

Gegen 16 Uhr quoll Rauch aus dem Gebäude an der Werdauer Straße/Ecke Humboldtstraße. Bild: Mike Müller
Gegen 16 Uhr quoll Rauch aus dem Gebäude an der Werdauer Straße/Ecke Humboldtstraße. Bild: Mike Müller
Von Mike Müller
Am Sonntagnachmittag schlugen Flammen aus dem Erdgeschoss eines Gebäudes an der Werdauer Straße. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Zu Staus und zum zeitweisen Ausfall der Straßenbahn ist es am Nachmittag des gut besuchten, verkaufsoffenen Sonntags in Zwickau wegen eines Feuerwehreinsatzes gekommen. In einem leerstehenden Gebäude an der Werdauer Straße/Ecke Humboldtstraße, nahe der City, war ein Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Laut Rettungsleitstelle waren...
Mehr Artikel