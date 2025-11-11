Zwickau: Firma Dregabau Reinsdorf erhält Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaus

Zwickau
Erfolgreich war das Unternehmen in der Kategorie „Außenanlagen des Wohn- und Arbeitsumfeldes“.
Zu den Gewinnern des diesjährigen Wettbewerbs „Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaus“ gehört auch ein Unternehmen aus Westsachsen. Zur Auszeichnungsveranstaltung in Chemnitz wurde die Dregabau GmbH Reinsdorf in der Kategorie „Außenanlagen des Wohn- und Arbeitsumfeldes“ mit einem Sonderpreis geehrt. Geschäftsführer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.