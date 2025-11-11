Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau: Firma Dregabau Reinsdorf erhält Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaus

Für die Gestaltung der Außenanlagen der 1893 errichten Villa Schön in Zwickau gab es den Preis.
Für die Gestaltung der Außenanlagen der 1893 errichten Villa Schön in Zwickau gab es den Preis. Bild: Cornelia Dressel/Dregabau
Für die Gestaltung der Außenanlagen der 1893 errichten Villa Schön in Zwickau gab es den Preis.
Für die Gestaltung der Außenanlagen der 1893 errichten Villa Schön in Zwickau gab es den Preis. Bild: Cornelia Dressel/Dregabau
Zwickau
Zwickau: Firma Dregabau Reinsdorf erhält Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaus
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erfolgreich war das Unternehmen in der Kategorie „Außenanlagen des Wohn- und Arbeitsumfeldes“.

Zu den Gewinnern des diesjährigen Wettbewerbs „Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaus“ gehört auch ein Unternehmen aus Westsachsen. Zur Auszeichnungsveranstaltung in Chemnitz wurde die Dregabau GmbH Reinsdorf in der Kategorie „Außenanlagen des Wohn- und Arbeitsumfeldes“ mit einem Sonderpreis geehrt. Geschäftsführer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
2 min.
Reinsdorf: Kunstworkshop befasst sich mit Todesmarsch
Der freischaffende Künstler Marian Kretschmer aus Waldenburg leitet den Workshop.
Im Freizeitzentrum Vielau findet am Donnerstag eine Veranstaltung im Rahmen der „Novembertage“ statt. Anmeldungen sind kurzfristig noch möglich.
Jens Arnold
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
07.11.2025
2 min.
Zwickau ehrt New Yorkerin: Tiffany Poon verbreitet Schumanns Werk als Influencerin
Tiffany Poon ist Pianistin. Sie erhält der Robert-Schumann-Preis. 2025.
Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau wird am 24. November an die Pianistin Tiffany Poon verliehen. Bereits am 16. November ist sie mit einem Solokonzert im Schumannhaus zu erleben.
Jens Arnold
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel