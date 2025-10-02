Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Unfall in Schneppendorf rief die Polizei auf den Plan.
Ein Unfall in Schneppendorf rief die Polizei auf den Plan.
Zwickau
Zwickau: Frau fährt mit 2,46 Promille gegen einen Baum
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 48-Jährigen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle entzogen.

Zwickau.

Stark angetrunken hat eine Frau am Mittwoch gegen Mittag im Zwickauer Ortsteil Schneppendorf einen Verkehrsunfall verursacht. Die 48-Jährige war mit ihrem Auto auf der Moseler Straße unterwegs und wollte nach links auf die Jüdenhainer Straße abbiegen. Dabei kam sie laut Sebastian Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, nach links von der Straße ab, fuhr in den Graben und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Der VW war nach diesem Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Autofahrerin einen Wert von 2,46 Promille. Eine Blutentnahme wurde fällig. Der Führerschein der Frau wurde noch an Ort und Stelle eingezogen, sagt der Polizeisprecher. (rdl)

