Zwickau: Früher Tod der Künstlerin Henrike Naumann erschüttert Freunde und Weggefährten

Die mit 41 Jahren verstorbene Trägerin des Max-Pechstein-Förderpreises der Stadt Zwickau setzte in ihrer Geburtsstadt auch noch Akzente, als sie sich längst international etabliert hatte.

Für alle, die sie kannten, ihr mehr oder weniger nahestanden, war es ein Schock: Am Sonntag kurz nach 19 Uhr kam vom E-Mail-Konto der in Zwickau geborenen, in Weißbach aufgewachsenen Künstlerin Henrike Naumann mit der Betreffzeile „Letzter Gruß/Farewell“ die erschütternde Nachricht: Die 41-Jährige ist tot. Gestorben am Vortag in ihrer...