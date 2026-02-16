MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zwickau: Früher Tod der Künstlerin Henrike Naumann erschüttert Freunde und Weggefährten

Die wohl bedeutendste zeitgenössische Künstlerin, die die Region Zwickau hervorgebracht hat: Henrike Naumann (1984–2026).
Die wohl bedeutendste zeitgenössische Künstlerin, die die Region Zwickau hervorgebracht hat: Henrike Naumann (1984–2026). Bild: Ludmila Thiele/Archiv
Henrike Naumann in ihrer Installation zum Max-Pechstein-Förderpreis 2019 in den Kunstsammlungen Zwickau.
Henrike Naumann in ihrer Installation zum Max-Pechstein-Förderpreis 2019 in den Kunstsammlungen Zwickau. Bild: Nele Jakob/Stadt Zwickau/Archiv
Auf Spurensuche in der alten Heimat: Henrike Naumann bei Aufnahmen zu ihrer Videoinstallation „Triangular Stories“ im DDR-Museum Kirchberg.
Auf Spurensuche in der alten Heimat: Henrike Naumann bei Aufnahmen zu ihrer Videoinstallation „Triangular Stories“ im DDR-Museum Kirchberg. Bild: A. Wohland/Archiv
Zwickau
Zwickau: Früher Tod der Künstlerin Henrike Naumann erschüttert Freunde und Weggefährten
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die mit 41 Jahren verstorbene Trägerin des Max-Pechstein-Förderpreises der Stadt Zwickau setzte in ihrer Geburtsstadt auch noch Akzente, als sie sich längst international etabliert hatte.

Für alle, die sie kannten, ihr mehr oder weniger nahestanden, war es ein Schock: Am Sonntag kurz nach 19 Uhr kam vom E-Mail-Konto der in Zwickau geborenen, in Weißbach aufgewachsenen Künstlerin Henrike Naumann mit der Betreffzeile „Letzter Gruß/Farewell“ die erschütternde Nachricht: Die 41-Jährige ist tot. Gestorben am Vortag in ihrer...
