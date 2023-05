Zwickau: Führerloses Auto stößt Radfahrer um

Ein 59-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in Zwickau verletzt worden. Dabei hatte sich ein 21-jähriger Autofahrer laut Polizei eigentlich nach dem Befinden des Radfahrers erkundigen wollen. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, wollte der 21-Jährige gegen 13.45 Uhr mit einem Ford auf der Hauptstraße wenden und bemerkte dabei...