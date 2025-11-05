Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Biathlon-Weltmeister Erik Lesser schlüpft in der Kochshow in Zwickau mal in eine völlig andere Rolle.
Biathlon-Weltmeister Erik Lesser schlüpft in der Kochshow in Zwickau mal in eine völlig andere Rolle.
Zwickau
Zwickau: Für Kochshow in andere Rolle schlüpfen
Redakteur
Von Jens Arnold
Das Thema „Gesunde Ernährung“ steht im Mittelpunkt einer Aktion der AOK Plus, bei der jeder mitmachen kann. Den Abschluss bildet eine Show, bei der bekannte Gesichter sozusagen mal zum Kochlöffel greifen.

Wie lassen sich gesunde Ernährung und Genuss miteinander verbinden? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Kochshow, zu der die AOK Plus am Freitag, 21. November, nach Zwickau in die Sparkassen-Arena einlädt. Der Zwei-Sterne-Koch Luis Hendricks, Biathlon-Weltmeister Erik Lesser und weitere Gäste treten dort in Teams gegeneinander an.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
06.11.2025
1 min.
Wahl in Zwickau: Nico Tippelt bleibt Kreisvorsitzender der FDP
Nico Tippelt ist als Kreisvorsitzender der FDP wiedergewählt worden.
Ein Student aus Crimmitschau ist vom Kreisparteitag neu in den geschäftsführenden Vorstand gewählt worden.
Jens Arnold
20:20 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Zwischen Auftritten in Erlangen und Gera macht die Show „Legendary Rock Voices“ am Samstagabend in der Zwickauer Sparkassen-Arena Station.
Konzerte für fast jeden Geschmack, Kabarett, eine Hochzeitsmesse und Ballett: Am Wochenende ist im Landkreis Zwickau eine Menge los. Die „Freie Presse“ hat ein paar Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:49 Uhr
1 min.
Tödliche Gewalt in Hamburg: Tatverdächtige Frau festgenommen
Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg ist eine Frau wegen des Verdachts festgenommen worden, einen Mann getötet zu haben.
Mitten in der Nacht kommt ein Mann in einer Hamburger Wohnung zu Tode – eine Frau wird direkt festgenommen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.
