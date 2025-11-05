Zwickau: Für Kochshow in andere Rolle schlüpfen

Zwickau
Das Thema „Gesunde Ernährung“ steht im Mittelpunkt einer Aktion der AOK Plus, bei der jeder mitmachen kann. Den Abschluss bildet eine Show, bei der bekannte Gesichter sozusagen mal zum Kochlöffel greifen.
Wie lassen sich gesunde Ernährung und Genuss miteinander verbinden? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Kochshow, zu der die AOK Plus am Freitag, 21. November, nach Zwickau in die Sparkassen-Arena einlädt. Der Zwei-Sterne-Koch Luis Hendricks, Biathlon-Weltmeister Erik Lesser und weitere Gäste treten dort in Teams gegeneinander an.
