Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gedenkbäume für die Opfer des NSU im Zwickauer Schwanenteichpark.
Gedenkbäume für die Opfer des NSU im Zwickauer Schwanenteichpark. Bild: Michael Stellner/Archiv
Gedenkbäume für die Opfer des NSU im Zwickauer Schwanenteichpark.
Gedenkbäume für die Opfer des NSU im Zwickauer Schwanenteichpark. Bild: Michael Stellner/Archiv
Zwickau
Zwickau: Gedenken an Ermordete des NSU-Terrors
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu einer Demonstration vom Hauptbahnhof über den Gedenkort am Schwanenteich bis hin zum Hauptmarkt lädt das Bündnis „Kein Schlussstrich Zwickau“ ein. Beginn ist am Sonntagmittag.

Das Bündnis „Kein Schlussstrich Zwickau“ lädt für Sonntag, 2. November, 12 Uhr zu einer Gedenkdemonstration ein. Vom Hauptbahnhof über den Gedenkort am Schwanenteich bis hin zum Hauptmarkt wird der Ermordeten des NSU-Terrors gedacht und „für Aufklärungsarbeit sowie eine klare Kante gegen Extremrechte“ protestiert, kündigt das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
17.10.2025
2 min.
Zwickauer Novembertage starten: Wendejahre, NSU und Erinnerungskultur im Fokus
Die Zwickauer Novembertage bieten auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungsformate.
Die 13. Auflage der Veranstaltungsreihe will den Monat November in Zwickau historisch aufarbeiten, aber auch Zukunftsperspektiven aufzeigen. Die Programmhöhepunkte im Überblick.
Jim Kerzig
07.08.2025
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel