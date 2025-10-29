Zwickau: Gedenken an Ermordete des NSU-Terrors

Zwickau
Zu einer Demonstration vom Hauptbahnhof über den Gedenkort am Schwanenteich bis hin zum Hauptmarkt lädt das Bündnis „Kein Schlussstrich Zwickau“ ein. Beginn ist am Sonntagmittag.
Das Bündnis „Kein Schlussstrich Zwickau“ lädt für Sonntag, 2. November, 12 Uhr zu einer Gedenkdemonstration ein. Vom Hauptbahnhof über den Gedenkort am Schwanenteich bis hin zum Hauptmarkt wird der Ermordeten des NSU-Terrors gedacht und „für Aufklärungsarbeit sowie eine klare Kante gegen Extremrechte“ protestiert, kündigt das...
