Zwickau: Gitarrenprofessor konzertiert am KON

Hans-Werner Huppertz, Professor für Gitarre an der Musikhochschule Köln/Aachen, Solist und Kammermusiker gibt am 11. September ein Solokonzert in Zwickau.
An diesem Donnerstag, 11. September, um 19 Uhr, gastiert Prof. Hans-Werner Huppertz mit einem Solokonzert am Robert Schumann Konservatorium in Zwickau, Stiftstraße 10. Der Eintritt ist frei. Der Gitarrist konzertiert weltweit als Solist und Kammermusiker, ist Dozent zahlreicher Meisterkurse und Jurymitglied bei internationalen Wettbewerben. Seine CD-Einspielungen widmen sich jeweils nur einem Komponisten, wie Tarrega, Ponce und Mompou. Huppertz ist Professor für Gitarre an der Musikhochschule Köln/Aachen und betreut als künstlerischer Leiter die Kammermusikreihe „Accordate“ in Aachen. In der Saison 2025/26 stehen neben Transkriptionen der großen Barockkomponisten Johann Sebastian Bach und Domenico Scarlatti Meisterwerke der originalen Gitarrenliteratur von Mauro Giuliani, Julian Arcas, Heitor Villa-Lobos und Antonio Jhimenez Manjon auf dem Programm. (mib)