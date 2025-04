Zwickau: Glasscheiben an drei Straßenbahnhaltestellen zertrümmert

Die Polizei, laut der sich die Taten am Ostersonntag nach Mitternacht ereigneten, sucht Zeugen.

Zwickau.

An drei Straßenbahnhaltestellen in der Zwickauer Innenstadt sind in der Nacht zum Ostersonntag Glasscheiben der Wartehäuschen von Unbekannten zertrümmert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereigneten sich die Taten in der Zeit zwischen 0.15 und 1.44 Uhr an den Haltestellen Westsächsische Hochschule und Astronomenweg stadteinwärts sowie stadtauswärts. Für das Zerschlagen der Scheiben wurden vermutlich Steine aus dem Gleisbett verwendet. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich erbittet das Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102. (mib)