Zwickau: Großes Interesse an einem Tag hinter Gittern

Zu einem Tag der offenen Tür hatte am Samstag die JVA Zwickau eingeladen. Natürlich richtete sich das Angebot nur an interessierte Bürger diesseits der Mauern. Und die kamen in Scharen.

Von denen, die sich am Samstag hier umsahen, gelangte am Ende des Tages definitiv jeder wieder nach draußen. Der in dem einen oder anderen schlummernde Voyeurismus wurde während des Tags der offenen Tür, zu dem die Justizvollzugsanstalt (JVA) Zwickau am Samstag geladen hatte, allerdings nicht bedient: die derzeit 102 Insassen des... Von denen, die sich am Samstag hier umsahen, gelangte am Ende des Tages definitiv jeder wieder nach draußen. Der in dem einen oder anderen schlummernde Voyeurismus wurde während des Tags der offenen Tür, zu dem die Justizvollzugsanstalt (JVA) Zwickau am Samstag geladen hatte, allerdings nicht bedient: die derzeit 102 Insassen des...