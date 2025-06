Zwickau: Grundhafter Ausbau der Mottelerstraße geht weiter

Mit der Einrichtung der Baustelle für den zweiten und schließlich dritten Bauabschnitt soll am 7. Juli begonnen werden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Mottelerstraße in Zwickau zwischen Wilhelm-Busch-Straße und Marktsteig saniert. Mit der Baustelleneinrichtung am Montag, dem 7. Juli, soll das Gemeinschaftsprojekt von Stadt Zwickau, Wasserwerken Zwickau (WWZ) und Zwickauer Energieversorgung (ZEV) fortgesetzt werden: Die Straße in Niederplanitz wird in...