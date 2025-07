Zwickau hisst Flagge als Bekenntnis zu nuklearer Abrüstung

Die Stadt ist Mitglied der weltweiten Organisation „Mayors for Peace“.

Vor 80 Jahren erlebten die Menschen in Hiroshima und Nagasaki das Grauen eines Atombombenabwurfes. Seither warnen die Überlebenden dieser Katastrophe vor den Folgen des Einsatzes von Nuklearwaffen. In Deutschland setzen auch in diesem Jahr am 8. Juli vor den Rathäusern mehr als 600 Städte mit dem Hissen der Flagge „Mayors for Peace“ ein...