Zwickau: Hoher Schaden durch Balkonbrand

Zwickau. Ein Schaden von circa 50.000 Euro ist durch den Brand eines Balkons im Zwickauer Stadtteil Marienthal entstanden. Darüber hat die Polizei informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Montagvormittag ein Balkon in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Keil-Straße in Brand geraten. Dadurch wurden der Balkon selbst sowie zwei darüber befindliche Balkone und die Hausfassade beschädigt. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Zwickau und die Freiwilligen Feuerwehr Marienthal gelöscht werden. Während des Einsatzes war die Karl-Keil-Straße zwischen Heinrich-Braun-Straße und Waldstraße für zwei Stunden voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jarn)