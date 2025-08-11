Zwickau: Im Paulus-Kindergarten wird eine neue Spielanlage eingeweiht

Rund 75.000 Euro wurden investiert. Am Mittwoch ist die offizielle Einweihung geplant.

Die Mädchen und Jungen im Marienthaler Pauluskindergarten, einer integrativen Kindereinrichtung in Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Stadtkirchgemeinde Zwickau, können sich über ein neues Spielareal freuen. In der vergangenen Woche wurden im Bereich der Außenanlagen die Arbeiten dafür abgeschlossen und die neue Anlage an die...