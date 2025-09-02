Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Infoabend im „Projekt 46“ ist auch die Aidshilfe dabei.
Beim Infoabend im „Projekt 46“ ist auch die Aidshilfe dabei. Bild: Sabrina Seifert/Archiv
Beim Infoabend im „Projekt 46“ ist auch die Aidshilfe dabei.
Beim Infoabend im „Projekt 46“ ist auch die Aidshilfe dabei. Bild: Sabrina Seifert/Archiv
Zwickau
Zwickau: Infos zum Welttag der sexuellen Gesundheit
Von Sophia Kunkel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vereinsvertreter und Sporttrainer finden am Donnerstag im „Projekt 46“ Ansprechpartner zu sexualpädagogischen Themen.

Zwickau.

Anlässlich des Welttags der sexuellen Gesundheit lädt der Arbeitskreis Sexualpädagogik am Donnerstag, 4. September, zu einer Infoveranstaltung in der Zwickauer Innenstadt ein. Zwischen 16 und 21 Uhr dreht sich im „Projekt 46“ in der Hauptstraße 46 alles um Themen der sexuellen Gesundheit – insbesondere im Kontext von Sport, Schule und Vereinsleben. Laut Jessi Alders von der Aidshilfe Westsachsen sollen in erster Linie für Vereinsvertreter und Sporttrainer die aktuellen Ansprechpartner im Landkreis sowie bestehende Unterstützungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Zudem gibt es eine digitale Handreichung zu sexualpädagogischen Themen. Vor Ort sind Sexualpädagogen, Vertreter des Jugendamtes und der Aidshilfe. (kunk)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
18:08 Uhr
1 min.
Farbschmierereien in Zwickau – Polizei sucht Zeugen
Wegen Schmierereien sucht die Polizei nach Zeugen.
In Zwickau haben Unbekannte mehrere Gebäude und ein Fahrzeug mit Farbe beschmiert.
Sophia Kunkel
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
29.04.2025
4 min.
„Ganz ehrlich: Dann können wir zumachen“: Was die geplanten Haushaltskürzungen für die Aidshilfe Westsachsen in Zwickau bedeuten
Sexualpädagogin Antje Schulz bietet für die Aidshilfe Westsachsen Beratungsgespräche und Workshops an.
Der Sächsische Haushaltsentwurf sieht in vielen Bereichen Kürzungen vor. Davon betroffen ist auch die Aidshilfe Westsachsen. Welche Auswirkungen das auf die Arbeit der Beratungsstelle hat.
Sabrina Seifert
08:12 Uhr
3 min.
Bildergalerie: Die Basketballer der Niners Chemnitz im Trainingslager in der Schweiz
Niners-Spieler Yordan Minchen in der Innenstadt von Yverdon-les-Bains. Am Dienstagnachmittag hatten die Profis etwas Zeit, sich in dem idyllischen Ort am Neuenbergersee umzuschauen. Foto: Thomas Reibetanz
„Freie Presse“ begleitet das Team auf dem ersten Teilstück des 15-tägigen Trips und berichtet mit Livetickern von den Testspielen. Hier sind einige Impressionen, die fortlaufend aktualisiert werden.
Thomas Reibetanz
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
Mehr Artikel