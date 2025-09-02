Zwickau: Infos zum Welttag der sexuellen Gesundheit

Vereinsvertreter und Sporttrainer finden am Donnerstag im „Projekt 46“ Ansprechpartner zu sexualpädagogischen Themen.

Zwickau.

Anlässlich des Welttags der sexuellen Gesundheit lädt der Arbeitskreis Sexualpädagogik am Donnerstag, 4. September, zu einer Infoveranstaltung in der Zwickauer Innenstadt ein. Zwischen 16 und 21 Uhr dreht sich im „Projekt 46“ in der Hauptstraße 46 alles um Themen der sexuellen Gesundheit – insbesondere im Kontext von Sport, Schule und Vereinsleben. Laut Jessi Alders von der Aidshilfe Westsachsen sollen in erster Linie für Vereinsvertreter und Sporttrainer die aktuellen Ansprechpartner im Landkreis sowie bestehende Unterstützungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Zudem gibt es eine digitale Handreichung zu sexualpädagogischen Themen. Vor Ort sind Sexualpädagogen, Vertreter des Jugendamtes und der Aidshilfe. (kunk)