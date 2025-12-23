Zwickau investiert in die Marienthaler Straße

Zwickau
Die Marienthaler Straße soll im kommenden Jahr zwischen Bülaustraße und Brander Weg gebaut werden. Fördermittel gibt es nur für den Radweg.
Ab Mai 2026 wird die Marienthaler Straße in Zwickau zur Baustelle. Stimmt der Bau- und Verkehrsausschuss in seiner ersten Sitzung im kommenden Jahr zu, erhält der Abschnitt zwischen Bülaustraße und Brander Weg eine neue Fahrbahndecke. Die Stadt plant, 773.000 Euro zu investieren. Laut Beschlussvorlage soll der Bau aus eigenen Mitteln...
