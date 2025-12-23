MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwischen Bülaustraße und Brander Weg soll die Marienthaler Straße im kommenden Jahr gebaut werden.
Zwischen Bülaustraße und Brander Weg soll die Marienthaler Straße im kommenden Jahr gebaut werden. Bild: Ralph Köhler
Zwischen Bülaustraße und Brander Weg soll die Marienthaler Straße im kommenden Jahr gebaut werden.
Zwischen Bülaustraße und Brander Weg soll die Marienthaler Straße im kommenden Jahr gebaut werden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickau investiert in die Marienthaler Straße
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Marienthaler Straße soll im kommenden Jahr zwischen Bülaustraße und Brander Weg gebaut werden. Fördermittel gibt es nur für den Radweg.

Ab Mai 2026 wird die Marienthaler Straße in Zwickau zur Baustelle. Stimmt der Bau- und Verkehrsausschuss in seiner ersten Sitzung im kommenden Jahr zu, erhält der Abschnitt zwischen Bülaustraße und Brander Weg eine neue Fahrbahndecke. Die Stadt plant, 773.000 Euro zu investieren. Laut Beschlussvorlage soll der Bau aus eigenen Mitteln...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
13:00 Uhr
1 min.
Laufbahn an Zwickauer Schulsportanlage wird saniert
Die Laufbahn in der Schulsportanlage in Neuplanitz soll saniert werden.
Die Laufbahn der Sportanlage Adam-Ries-Schule/Fucikoberschule wird nach 26 Jahren saniert. Ursache sind Bodensenkungen und Wurzeln.
Frank Dörfelt
20.12.2025
2 min.
Dünnschichtasphalt soll Zwickauer Straßen retten
Die Schilder „Straßenschäden“ sollen im Stadtgebiet von Zwickau seltener zu sehen sein.
Über eine Million Euro investiert die Stadt Zwickau für 16 Straßen in neue Fahrbahndecken. Eine Sanierung ist das jedoch nicht. Der neue Belag soll lediglich den Verfall der Straßen bremsen.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel