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Beim Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ treten Talente in Zwickau auf.
Beim Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ treten Talente in Zwickau auf. Foto: Matthias Rose/Archiv
Beim Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ treten Talente in Zwickau auf.
Beim Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ treten Talente in Zwickau auf. Foto: Matthias Rose/Archiv
Zwickau
Zwickau: „Jugend musiziert“ im Sparkassensaal – Eintritt frei
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Klavier, Akkordeon, Gesang, Streicher, Holzbläser: Am 31. März spielen junge Talente im Sparkassensaal. Anmeldung ist erforderlich.

In Zwickau findet am Dienstag, 31. März, ein Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ statt. Wie die Sparkasse Zwickau mitteilte, beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr im Sparkassensaal an der Crimmitschauer Straße 2, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Ausgezeichnet werden junge Musikerinnen und Musiker, die beim Regionalwettbewerb einen ersten oder...
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