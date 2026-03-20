Zwickau: „Jugend musiziert“ im Sparkassensaal – Eintritt frei

Klavier, Akkordeon, Gesang, Streicher, Holzbläser: Am 31. März spielen junge Talente im Sparkassensaal. Anmeldung ist erforderlich.

In Zwickau findet am Dienstag, 31. März, ein Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ statt. Wie die Sparkasse Zwickau mitteilte, beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr im Sparkassensaal an der Crimmitschauer Straße 2, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Ausgezeichnet werden junge Musikerinnen und Musiker, die beim Regionalwettbewerb einen ersten oder...