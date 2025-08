Zwickau: Jugendliche bei Mopedunfall verletzt

Ein junger Mopedfahrer stürzte im Stadtteil Weißenborn.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 12.30 Uhr im Zwickauer Stadtteil Weißenborn. Zu dieser Zeit befuhr ein 15-Jähriger mit einem Moped Simson S 50 die Staatsstraße 290 aus Richtung Dänkritz kommend in Richtung Zwickau, teilt die Polizei mit. In einer Linkskurve, etwa 150 Meter vor dem Ortseingang, kam er demnach mit dem Fahrzeug...