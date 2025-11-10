Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei am Montag zu dem Unfall gerufen.
Zwickau
Zwickau: Junges Paar überschlägt sich mit Pkw
Redakteur
Von Bernd Appel
Bei der Unfallaufnahme in Eckersbach kamen gleich mehrere Delikte ans Tageslicht.

Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen, gegen 3.30 Uhr, im Zwickauer Ortsteil Eckersbach gekommen. Laut Polizei befuhr eine 21-Jährige mit einem Ford die Stauffenbergstraße und kam am dortigen Wendehammer von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr demnach gegen einen Stein, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Bei der Unfallaufnahme wurde...
