Zwickau: Kinder- und Jugendcafé in Eckersbach beteiligt sich am Tag der Nachbarschaft

Anwohner sind eingeladen, um sich bei einem kleinen Fest gegenseitig besser kennenzulernen.

Anlässlich des bundesweiten Tages der Nachbarschaft, der am Freitag, 23. Mai, stattfindet, lädt auch das kommunale Kinder- und Jugendcafé „Atlantis“ in Zwickau-Eckersbach, Komarowstraße 50, Nachbarn zu einem Hoffest ein. Die Gäste erwartet in der Zeit von 14 bis gegen 18 Uhr Musik, es gibt Auftritte der Kindertanzgruppe aus dem Hort...