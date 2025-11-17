Zwickau: Kita in Mosel lädt zum Weihnachtsmarkt ein

Die Veranstaltung hat bereits Tradition und findet am Dienstag, 25. November, statt. Zum Abschluss ist ein Lampionumzug durchs Wohngebiet geplant.

Die Kita „Schatzinsel" in Mosel führt am Dienstag, 25. November, seinen traditionellen Weihnachtsmarkt durch. Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern und weitere Interessierte können sich auf einen stimmungsvollen Nachmittag freuen, sagt Heike Reinke von der Stadtverwaltung.