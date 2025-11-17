Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zum Abschluss des Tages ist ein Lampionumzug geplant. Bild: Fotofreundin - stock.adobe.com
Zum Abschluss des Tages ist ein Lampionumzug geplant. Bild: Fotofreundin - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau: Kita in Mosel lädt zum Weihnachtsmarkt ein
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veranstaltung hat bereits Tradition und findet am Dienstag, 25. November, statt. Zum Abschluss ist ein Lampionumzug durchs Wohngebiet geplant.

Die Kita „Schatzinsel“ in Mosel führt am Dienstag, 25. November, seinen traditionellen Weihnachtsmarkt durch. Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern und weitere Interessierte können sich auf einen stimmungsvollen Nachmittag freuen, sagt Heike Reinke von der Stadtverwaltung.
