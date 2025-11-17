Zwickau: Klavierwettbewerb des Konservatoriums findet zum 30. Mal statt

Die öffentlichen Wertungsspiele beginnen am Mittwoch, 9 Uhr. Am Abend wird ab 18 Uhr zum Abschlusskonzert in den Robert-Schumann-Saal eingeladen.

Der traditionelle Klavierwettbewerb des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums (KON) findet am Mittwoch, 19. November, statt. Beginn ist 9 Uhr. Der Eintritt zu den Wertungsvorspielen und zum Preisträgerkonzert ist frei.