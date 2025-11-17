Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau: Klavierwettbewerb des Konservatoriums findet zum 30. Mal statt

Der Klavierwettbewerb des Zwickauer Konservatoriums hat bereits Tradition.
Der Klavierwettbewerb des Zwickauer Konservatoriums hat bereits Tradition. Bild: Patrick Seeger/dpa/Archiv
Zwickau
Zwickau: Klavierwettbewerb des Konservatoriums findet zum 30. Mal statt
Von Jens Arnold
Die öffentlichen Wertungsspiele beginnen am Mittwoch, 9 Uhr. Am Abend wird ab 18 Uhr zum Abschlusskonzert in den Robert-Schumann-Saal eingeladen.

Der traditionelle Klavierwettbewerb des Zwickauer Robert-Schumann-Konservatoriums (KON) findet am Mittwoch, 19. November, statt. Beginn ist 9 Uhr. Der Eintritt zu den Wertungsvorspielen und zum Preisträgerkonzert ist frei.
Mehr Artikel