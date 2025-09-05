Zwickau: Kleine Grillrunde löst großen Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr fuhr am Donnerstagabend in den Westen von Zwickau. Berufsfeuerwehrleiter Nils Eichhorn: „Die Jungs haben dumm aus der Wäsche geschaut, als die Feuerwehr um die Ecke kam.“ Warum?

Feuerwehreinsatz im Westen von Zwickau: Sechs Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Marienthal mussten am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr ausrücken. In der Rettungsleitstelle wurde ein Garagenbrand im Bereich „Am Rotacker“ gemeldet. Feuerwehreinsatz im Westen von Zwickau: Sechs Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Marienthal mussten am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr ausrücken. In der Rettungsleitstelle wurde ein Garagenbrand im Bereich „Am Rotacker“ gemeldet.