Zwickau: Kollision auf der Autobahn 72 bei Starkregen

Am Montagmorgen ist kurz hinter der Anschlussstelle Zwickau-West ein Skoda ins Schleudern geraten und gegen einen Citroen gestoßen.

Zwickau.

Bei Starkregen ist am Montagmorgen ein 42-Jähriger, der mit seinem Skoda auf der Autobahn 72 in Richtung Leipzig unterwegs war, gegen 6.20 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Zwickau-West ins Schleudern geraten und dabei mit dem Citroen eines 20-Jährigen zusammengestoßen, der sich auf gleicher Höhe befand. Wie Karolin Hemp von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau weiter berichtet, kam der Skoda infolge der Kollision von der Straße ab und stieß gegen die rechte Schutzplanke der Autobahn. Dort sei das Auto schließlich zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall sei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.700 Euro entstanden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. (kh)