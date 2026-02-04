Zwickau: Konzert mit Hits aus den 1970er-Jahren

The Original Jukebox Heroes spielen am Donnerstagabend im Zwickauer Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.

Oldiefans kommen am Donnerstag, 5. Februar, im Zwickauer Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ auf ihre Kosten. Ab 19.30 Uhr werden The Original Jukebox Heroes Hits der 70er-Jahre zum Leben erwecken. Alle fünf Bandmitglieder waren langjährige Mitglieder bekannter Gruppen wie Sweet, Slade, The Glitterband, Paper Lace, T.(yrannosaurus)-Rex oder...