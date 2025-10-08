Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ludmila Thiele
Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Zwickau: Kräuterwissen für Ferienkinder
Von Ludmila Thiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wissen über Pflanzen auf kindgerechte Art zu vermitteln, das will eine Expertin als Ferienangebot unterbreiten.

Zwickau.

Am Donnerstag, 9. Oktober, und am Mittwoch, 15. Oktober, will die freiberufliche Naturpädagogin Antje-Katharina Nobst (Foto) jeweils in der Zeit von 14 bis 15 Uhr im Zwickauer Museum Priesterhäuser (Domhof 5-8) ihr Wissen als versierte Kräuterfrau weitergeben. Zu jedem mittelalterlichen Priesterhaus gehörte früher ein Garten, in dem auch Kräuter angebaut wurden, um damit etwa das Essen zu würzen. Aber es gab auch andere wichtige Zwecke. Welche das sind, können Ferienkinder von 6 bis 14 Jahren beim Herbstferienprogramm in den Priesterhäusern erfahren. So öffnet sich eine Welt voller Duft, Geschmack und faszinierender Geschichten aus vergangener Zeit. Die Teilnahme kostet 7 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Weitere Informationen und Kontakt gibt es unter der Nummer 0375 834551 sowie E-Mail: [email protected]. (lth) Foto: Ludmila Thiele

