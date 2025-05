Zwickau kürzt Reinigung von Straßen und Plätzen um 30 Prozent - Vor allem die Innenstadt ist betroffen

Drastische Kürzungen der Kehrleistungen sind geplant. Jährlich sollen 76.000 Euro eingespart werden. In der Nordvorstadt wird die Reinigung teilweise wieder an Hauseigentümer übertragen.

Die Kehrmaschinen werden in Zwickau künftig seltener fahren. Geplant ist, die Reinigungsleistung ab dem kommenden Jahr, um etwa 30 Prozent zu senken. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Finanzausschuss am 3. Juni abstimmen soll. Der Umweltausschuss hat bereits zugestimmt. Die Stadt will so jährlich 76.000 Euro sparen....